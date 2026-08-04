فرنسا توقف تشغيل 3 مفاعلات نووية بسبب موجة الحر والجفاف

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن الفرنسية، بأن مفاعلين في محطة شوز ومفاعلاً ثالثاً في محطة أردين أُوقف تشغيلها، فيما جرى أيضاً خفض إنتاج عدد من المفاعلات الأخرى.وتشهد منذ أيار الماضي موجات حر متتالية سجلت خلالها درجات حرارة قياسية، وسط تأثيرات متزايدة على قطاع الطاقة والموارد المائية.