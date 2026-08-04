دولة عربية تواجه أكبر أزمة جوع في العالم



حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من استمرار أزمة الجوع في ، مؤكداً أن البلاد تواجه أكبر أزمة انعدام أمن غذائي في العالم، في ظل الحرب ونقص التمويل الإنساني.



وقال البرنامج إن نحو 19.5 مليون شخص يعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 825 ألف طفل خطر سوء التغذية الحاد، محذراً من تداعيات نقص الغذاء والخدمات الصحية.



وأوضح أن عملياته في تحتاج بشكل عاجل إلى 579 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية حتى تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن فجوة التمويل بدأت تؤثر في حجم المساعدات المقدمة للمحتاجين، وسط استمرار القتال وتعطل الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المواد الأساسية.