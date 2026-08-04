إعلان مرتقب لإعادة فتح المضيق خلال ساعات

كشف مصدر رفيع، عن إحراز تقدم في الاتصالات الجارية بشأن ترتيبات إعادة فتح بشكل كامل، مشيراً إلى أن إعلاناً بهذا الشأن قد يصدر خلال الساعات المقبلة أو يوم غد.





ونقلت "العربية الحدث" عن المصدر، قوله إن المشاورات بين الأطراف المعنية تتواصل بوتيرة متسارعة بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن استئناف حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية عالمياً.



وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع جهود دبلوماسية تقودها أطراف إقليمية ودولية، وسط تأكيدات بوجود اتصالات غير مباشرة بين وإيران عبر وسطاء، فيما أعرب مسؤولون أميركيون عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق.