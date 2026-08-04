الجيش اللبناني يحبط تهريب صواريخ غراد من سوريا ويوقف عنصرين بشبكة نقل الأسلحة

وأوضح الجيش في بيان، أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، مشيراً إلى ضبط آلية كانت تُستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف شخصين يُشتبه بانتمائهما إلى شبكة التهريب.وأضاف أنه جرى ضبط ذخائر وأعتدة عسكرية أخرى، فيما بدأت التحقيقات بإشراف القضاء المختص، مع استمرار عمليات البحث عن بقية المتورطين.