إصابة 18 شخصاً بانفجار وحريق في مدينة صناعية جنوب طهران

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ في تبريزي، إن فرق الإنقاذ دفعت بسبع سيارات إسعاف وحافلة إسعاف إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أن الانفجار أدى إلى تضرر قاعدة إسعاف قريبة من المكان، من دون تسجيل إصابات بين أفرادها.وأوضح المدينة الصناعية آباد داود ولي، أن الحريق اندلع داخل خزان وقود في مجمع مصانع للألمنيوم، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء أخرى من المنشأة، مؤكداً استمرار عمليات الإطفاء والتحقيق لمعرفة أسباب الحادث.وأشار إلى أن الحادث لا يرتبط بأي هجوم معادٍ، مع استمرار تقييم الأضرار بعد انتهاء عمليات السيطرة على الحريق.