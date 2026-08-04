أول مستودع في العالم للنفايات النووية يحصل على ترخيص

وجاء في البيان المنشور على موقع المركز: "يدعم مركز الإشعاع والسلامة النووية منح ترخيص تشغيل منشأة التخلص النهائي من الوقود النووي المستهلك".وأوضح المركز أن المستودع لا يزال بحاجة إلى الحصول على ترخيص تشغيل من والتنمية الاقتصادية. ومن جانبها، أعلنت الوزارة أنها تقوم أيضا بإعداد الترخيص لتشغيل المنشأة.وفقا للمشروع، سيتم وضع الوقود النووي المستهلك في حاويات من الحديد الزهر مغلفة بطبقة من النحاس لحمايته من التآكل. ثم يتم إنزال هذه الحاويات في دفن على عمق يزيد عن 400 متر.تقدمت شركة "بوسيفا" المسؤولة عن المشروع بطلب للحصول على ترخيص تشغيل المنشأة حتى نهاية عام 2070.تم بناء مستودع "أونكالو" بالقرب من محطة أولكيلوتو للطاقة النووية، على بعد حوالي 240 كيلومترا من . وهو أول مشروع في العالم للتخزين الجيولوجي للنفايات النووية لمدة تصل إلى حوالي 100 ألف عام.