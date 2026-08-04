توغل إسرائيلي في ريف درعا وتفتيش منازل بقرية معرية



أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بتوغل قوة مشاة إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية في قرية معرية بمنطقة حوض في ريف درعا الغربي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل.

وذكرت وسائل الإعلام، أن العملية لم تسفر عن تسجيل اعتقالات بين الأهالي، فيما سادت حالة من التوتر في القرية عقب التوغل.



ويأتي ذلك ضمن استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، ولا سيما في محافظتي ، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المناطق الحدودية.