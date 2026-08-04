فرنسا تسجل أحر تموز في تاريخها



أعلنت الفرنسية، أن يوليو، تموز 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات عام 1900، بمتوسط حرارة بلغ 24.9 درجة مئوية، بزيادة 3.8 درجات عن المعدل الطبيعي.

وأوضحت الهيئة، أن الشهر كان أيضاً ثاني أكثر الشهور سطوعاً وثالث أقلها هطولاً للأمطار، مع عجز في التساقطات بلغ 70%، ما أدى إلى مستويات جفاف تعادل الرقم القياسي المسجل عام 2022.



وفي السياق، حذرت الهيئة الفرنسية للتنوع البيولوجي من تدهور غير مسبوق في حالة والمسطحات المائية، فيما فرضت معظم المقاطعات قيوداً على استهلاك المياه، بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب عدداً من .