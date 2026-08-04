رويترز: الجيش الأمريكي استنزف معظم صواريخه بعيدة المدى خلال الحرب مع إيران

ونقلت الوكالة عن مصادر، أن استخدمت معظم هذه الصواريخ، قبل أن تعيد التزود بمخزونات من مناطق عسكرية أخرى، فيما لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرة الإنتاج على مواكبة وتيرة الاستهلاك.وفي المقابل، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك مخزوناً كبيراً من الذخائر، مشيراً إلى أن شركات الدفاع ترفع إنتاجها إلى مستويات قياسية، بينما شدد البنتاغون على أن يمتلك القدرات الكافية لتنفيذ عملياته وحماية المصالح الأمريكية.