هجوم جديد قرب مضيق هرمز يصيب سفينة بضائع ويفقد أحد أفراد طاقمها

وقالت (UKMTO)، إن الحادث وقع على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي منطقة خصب في سلطنة عُمان، مؤكدة أن السفينة أبلغت عن تعرضها لمقذوف مجهول، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق في ملابساته.ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط دعوات للسفن العابرة إلى توخي الحذر، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.