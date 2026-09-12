ترامب عن استهداف خط أنابيب النفط السعودي: إيران مسؤولة عن الهجوم

وقال في تصريح تابعته ، انه "لا يمكن لإيران أن تمتلك السلاح النووي"، مبينا ان "الحرب مع ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية".وأضاف ان "أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب"، مشيرا الى "اننا أطفأنا النار في ونسهل عملية السلام هناك".وتابع ان "الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا"، لافتا الى "اننا نسيطر على ".وحول الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي، اكد ان "إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم"، لافتا الى ان "الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضدنا".