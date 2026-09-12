الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 5 أفراد "خلية إرهابية" في سراوان

وبدأت العملية فجر اليوم، قرابة الساعة الرابعة، ضد خلية في أحد المنازل بمدينة سراوان، بهدف تطهير مقر تابع لعناصر "معادية للأمن".وقال مقر "قدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري إن "العملية أسفرت في مرحلتها الأولى عن القضاء على خلية إرهابية محترفة ومقتل 4 من عناصرها"، موضحا أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في المنطقة.وأضاف أن القوات عثرت في مخبأ الخلية على عدد من الأسلحة وكميات من الذخائر والمواد المتفجرة، وأفاد لاحقا بارتفاع عدد قتلى أفراد الخلية إلى 5، مشيرا إلى أن الحصيلة قد ترتفع.وفي المقابل، أسفرت العملية، التي استمرت حتى قبل ظهر اليوم، عن مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري.