غارات على مناطق سيطرة الحوثيين في الساحل الغربي للبحر الأحمر

وذكر المركز في بيان على منصة "X" أن "الطيران الحربي نفذ غارات على عشرات الشاحنات التي كانت تنقل أسلحة وذخائر وصواريخ ومعدات عسكرية في شمال تعز، وكان هذا الرتل متجها من المخا إلى ".وكان عضو لحركة " " (الحوثيين) الحاكمة في شمال ، خزام الأسد، قد أعلن في وقت سابق أن القوات العسكرية للحوثيين سيطرت على جميع المدن القريبة من والساحل الغربي للبحر الأحمر، ولا سيما ميناء المخا المطل على البحر الأحمر في جنوب .