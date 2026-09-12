اليد التي لا تستطيع كسرها.. الحوثيون يردون على تصريحات ترامب

وفي التفاصيل، قال للصحفيين خلال اجتماع عقده اليوم السبت في دبلن مع الإيرلندي إن الحوثيين طلبوا من الامتناع عن استهدافهم، في وقت يؤدي فيه تصاعد المواجهات مع إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط.وردا على ذلك، كتب القيادي الحوثي حزام الأسد في حسابه على منصة "إكس": "كعادته في إطلاق التهريجات والأكاذيب، يأتي المجرم ترامب بروايات لا أساس لها من ، لكن واقعه يختصره المثل الشعبي: اليد التي لا تستطيع كسرها، قبّلها وادع عليها بالكسر".وتأتي هذه التطورات في ظل تقرير نشره موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم يسمهما، جاء فيه أن ولي السعودي أجرى اتصالين بترامب يوم الخميس، وطلب منه توجيه ضربات إلى الحوثيين، مع تصاعد الأعمال القتالية.