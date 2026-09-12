تحذير نووي ومواقف من غزة ولبنان وسوريا.. قادة بريكس يصدرون بياناً مشتركاً

وتضمن البيان جملة من المواقف بشأن ملفات دولية وإقليمية، أبرزها التعبير عن القلق من تصاعد مخاطر التهديدات النووية والنزاعات، والدعوة إلى تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.كما أعربت دول المجموعة عن رفضها للإجراءات وغير الجمركية الأحادية التي تشوه حركة التجارة العالمية، مؤكدة أهمية مواصلة العمل على حلول عملية للمدفوعات العابرة للحدود بين دول بريكس.وفي الشأن الإقليمي، أعربت المجموعة عن قلقها إزاء الوضع في قطاع غزة، ورفضت تسييس المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، فيما أكدت التزامها بسيادة وسلامة أراضيها.ورفض البيان أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، كما دعا إلى الالتزام بالشروط المتفق عليها مع وسحب قواتها من الأراضي .وفي الملف ، أعرب قادة بريكس عن قلقهم من خطر انتشار الإرهاب، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار.وأكد البيان كذلك ضرورة تعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى الدور المتزايد لبنك التنمية الجديد، فيما وصف الجنوب العالمي بأنه قوة دافعة للتغيير.