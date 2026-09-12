استخدام مواد كيميائية.. إيران تتهم واشنطن بارتكاب جريمة حرب في لامرد

وقال بقائي في تصريحات له، إن نتائج التحقيقات الميدانية تشير إلى استهداف مواقع مدنية بينها ملعب ومدرسة ومركز لنقل الدم وأحياء سكنية، مضيفاً أن أربعة صواريخ أصابت المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة، خلال 35 ثانية.وأضاف أن تمتلك أدلة فنية وقانونية ووثائق تثبت استخدام أسلحة محظورة، فضلاً عن إجراء اختبارات لأسلحة جديدة خلال الهجوم، متهماً بمحاولة تبرير ما وصفه بالهجوم المتعمد على المدنيين.وأشار بقائي إلى أن تحقيقات أجرتها خلصت إلى استخدام مواد كيميائية في الأسلحة، مؤكداً توثيق "أدلة متعلقة بالجريمة".