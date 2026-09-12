البحرين ترفض اجتماعاً مع إيران بشأن مضيق هرمز

وقالت ، إن "موقف المملكة أُبلغ إلى سلطنة عُمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها للجهود العُمانية الرامية إلى الحوار وتسوية الخلافات".وشددت على أن "أمن المنطقة لا يمكن أن يقوم على الاعتداءات، مطالبة بوقفها وتحمل المسؤولية عنها واحترام سيادة الدول وتسوية الخلافات بالطرق القانونية".وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت أن أي ترتيبات بشأن الملاحة فيه يجب أن تستند إلى اتفاقية لقانون البحار لعام 1982، وتضمن حرية المرور العابر لجميع السفن دون تمييز.