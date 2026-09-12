القائم بالأعمال الأمريكي لـ السومرية: طبيعة علاقتنا مع بغداد تغيرت.. معاً سنواصل الانجازات

وقال فاجن لـ "عندما زار خلال الصيف الماضي، كان يحمل تفويضاً من الشعب العراقي لبناء عراقٍ ذي سيادة وآمن ومزدهر".وأشار إلى تصريح الذي أكد فيه: "إن عراق اليوم لا يُنظَر إليه كعراق الأمس... بل أصبح اليوم بلداً يحفل بالفرص العظيمة".وتابع فاجن، ان الرئيس الأمريكي "أوضح تطلعات والشعب الأمريكي بشأن العلاقات الثنائية: شراكة مثمرة مع الشعب العراقي قائمة على نتائج حقيقية وملموسة".وأشار إلى "الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الزيدي شملت قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والقطاعات المالية بقيمة بلغت 60 مليار دولار".وتابع "خلال فترة عملي كقائم بالأعمال في البعثة الأمريكية لدى ، فإن هدفي واضح: السعي لتعميق الفرص الاقتصادية وتحقيق إنجازات تصب في مصلحة بلدينا. فنحن على أعتاب مرحلة تحوّل في طبيعة العلاقة بين والعراق، في ظل اهتمامنا المشترك بتوسيع الفرص التجارية".وأكمل فاجن "معاً، يمكننا وسنواصل هذه الشراكة المثمرة، وتحقيق الإنجازات، وإحراز نتائج حقيقية وملموسة لضمان ازدهار الولايات المتحدة والعراق".