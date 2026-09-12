ترامب: يمكنني تسوية النزاع بشأن جزر فوكلاند

وفي حديثه للصحفيين أثناء لقائه رئيس وزراء اليوم السبت، أشار إلى أن لن تكون مستعدة للذهاب بعيدا، إذا غزت جزر فوكلاند، كما فعلت في عام 1982، مضيفا أن ذلك سيستغرق أسابيع على متن القارب.وقال:"لست متأكدا من أنهم سيفعلون ذلك. لديهم مشكلة بسيطة مع الهجرة. لديهم مشكلة بسيطة مع الطاقة ولديهم بعض المشكلات الأخرى التي يتعين معالجتها".وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيتم استدعائي لتلك الكارثة المحتملة، لكن إذا فعلوا ذلك، من المحتمل أن أكون قادرا على تسويتها".وكان الرئيس الأمريكي قد أشار سابقا إلى أنه ربما لا يدعم سيادة بريطانيا على جزر فوكلاند إذا شنت الأرجنتين هجوما عليها.وتأتي تصريحات ترامب وسط تجدد التوتر بشأن جزر فوكلاند الواقعة في جنوب والتي تتألف من جزيرتين كبيرتين ونحو 800 جزيرة ، تغطي مساحة تزيد قليلا عن 12 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3,200 نسمة.على مدى 200 عام، كانت هذه الجزر محل نزاع إقليمي بين الأرجنتين وبريطانيا. وفي أبريل 1982، اندلع نزاع مسلح بين البلدين، حيث مُنيت الأرجنتين بالهزيمة، وخسرت 649 جنديا خلال شهرين ونصف من القتال، بينما تكبد الجانب البريطاني 255 إصابة.ولا تزال الأرجنتين تطعن بسيادة بريطانيا على الجزر عبر آليات ، إلا أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى تسوية.