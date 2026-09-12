دوي انفجارين في جزيرة قشم جنوبي إيران

وقالت الوكالة الإيرانية، "دوي انفجارين من جهة البحر في بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد".

يأتي ذلك مع اتساع نطاق المواجهة البحرية بين وإيران، لتدخل حركة ‏الملاحة وإمدادات الطاقة بصورة متزايدة في دائرة التصعيد، ما بين ضربات ‏واستهدافات طالت ناقلات نفط وسفنا في ومحيط .