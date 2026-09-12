في ألمانيا.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف

وجاءت الاحتجاجات بعد تحقيق الحزب فوزا كاسحا في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت الأسبوع الماضي، وتصدره النتائج بنحو 44 بالمئة من الأصوات.ونظمت التحركات في مدن عدة، بينها وهامبورغ وميونيخ، بدعوة من حركة "بروف" التي تطالب بحظر الحزب.ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "احظروا حزب الآن" و"الديمقراطية لا تحتاج إلى بدائل".باوتس، رئيس مجموعة "كامباكت" المشاركة في تنظيم الاحتجاجات، إن "فئة واسعة من تنزل إلى الشارع لمنع أعداء الدستور، أي حزب البديل من أجل في ساكسونيا-أنهالت، من الوصول إلى السلطة".وبحسب مجموعة "كامباكت"، شارك نحو 25 ألف شخص في تظاهرة ، و12 ألفا في ميونيخ، بينما قالت الشرطة إن عدة آلاف شاركوا في تحركات شهدتها برلين.وتصاعدت الدعوات إلى بعدما بدأ محادثات مع قوى سياسية ونواب آخرين لتشكيل أول حكومة إقليمية لليمين المتطرف في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.ورغم حصوله على نحو 44 بالمئة من الأصوات، مقابل 17 بالمئة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، أخفق الحزب بفارق ثلاثة مقاعد في تحقيق الأغلبية المطلقة.