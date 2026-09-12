غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

وقالت ، "شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على مرتفع علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا".

وأضافت "شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على محيط تلة الدبشة عند اطراف النبطية الفوقا".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام دولية، "غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي النبطية الفوقا والقنطرة جنوبي ".