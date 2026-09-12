إيران تكشف تفاصيل التفاهم مع عُمان.. سبعة شروط لفتح مضيق هرمز

وأفاد المصدر المطلع، بأنه بناء على محادثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين وعُمان، توصل الطرفان في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي في أواخر شهر أغسطس، ومن المقرر أن يتم قريبا الإعلان عن التفاهم بين ومسقط بحضور وزراء خارجية دول المنطقة المطلة على ، إلى جانب .وقال المصدر المقرب من فريق التفاوض إن هذا التفاهم يقتصر على إيران وعُمان، وإن الدول الأخرى ستحضر الاجتماع فقط للاطلاع على تفاصيل مسار وترتيبات حركة المرور، بحيث يتضح ضمنيا للمجتمع الدولي عدم معارضتها لهذا التفاهم أيضا.وبحسب المصدر المطلع، تم في إطار هذا التفاهم الاتفاق على تفاصيل ومواصفات المسارات الجديدة للدخول إلى المضيق والخروج منه بين إيران وعُمان.ووفقا لهذا التفاهم، يقع مسار الدخول إلى الخليج بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، بينما يقع جزء من مسار الخروج من الخليج أيضا ضمن المياه الإقليمية الإيرانية.وأضاف أن حركة المرور عبر هذا المسار ستكون وفق ترتيبات إيرانية، وبعد دخوله حيز التنفيذ، سيتم إغلاق المسار الجنوبي، الذي كانت تصر على فتحه، والذي كان العامل الرئيسي وراء التوتر الجديد.وشدد المصدر على أن "هذا التفاهم لا يعني بأي حال من الأحوال فتح "، موضحا أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي، عبر وسطاء، 7 شروط لفتح مضيق هرمز، وأن المضيق سيظل مغلقا ما لم يتم تنفيذ هذه الشروط السبعة، التي حظيت بموافقة المراجع العليا في النظام الإيراني.وأكد على أن هذا التفاهم يقضي بأنه في حال تقرر فتح المضيق، فسيتم فتحه وفقا لهذا التفاهم، وهو ما يُعد خطوة نحو فرض السيادة الإيرانية عليه، مشددا على أن فتح المضيق يعتمد بشكل كامل على سلوك الجانب الأمريكي في تنفيذ الشروط الإيرانية.وتستعد إيران ودول خليجية لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، في لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.ويأتي الاجتماع في ظل خلافات بشأن ترتيبات إدارة الملاحة والرسوم المفروضة على السفن العابرة، بينما أفاد مسؤول إيراني وفق وكالة رويترز بأن الاجتماع لن ينتهي بتوقيع اتفاق نهائي، بل سيشكل إطارا لمناقشة القضايا الإقليمية والممر الملاحي الاستراتيجي.