ترامب: روسيا فقدت السيطرة على صناعة وقود الديزل بسبب الحرب مع أوكرانيا

وقال ، في تصريحات له، إن "فقدت السيطرة على صناعة وقود " نتيجة الحرب مع أوكرانيا.وأشار إلى أن عدداً كبيراً من مصافي الديزل الروسية تعرض للتدمير وأصبح خارج الخدمة، ولو بصورة مؤقتة.وفي سياق آخر، لفت إلى أن لا يشن هجوماً على الصحافة الحرة، وإنما يستهدف ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة" المنتشرة في ، وذلك على خلفية حظر عدة مؤسسات إعلامية من العمل في البيت الأبيض.