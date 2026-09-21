الخزانة الامريكية: جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين

وأوضح بيسنت، في تصريحات لقناة "سي إن بي سي"، أن لا تستطيع تحديد مدة الصراع في ، لكنه أكد أن شركات الطيران الإيرانية ستواجه قيوداً تمنعها من مواصلة نشاطها.وأضاف أن الطائرات الإيرانية لن تتمكن من الحصول على الوقود أو خدمات الهبوط أو بيع التذاكر، محذراً من أن الجهات التي تقدم هذه الخدمات قد تتعرض للاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.وأشار بيسنت إلى أن المسؤولين الصينيين "منخرطون بشكل كبير" في حملة الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران، مؤكداً أن تجري محادثات مع السلطات المالية الصينية بشأن الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على .