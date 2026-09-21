دبي تنكس أعلامها.. رئيس الإمارات ينعى "أحمد بن راشد آل مكتوم"

وقال في تدوينة عبر منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة إلى أخي راشد وعموم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ، ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".بدوره، نعى شقيقه، وكتب في تدوينة عبر منصة "إكس": "رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد"، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وأحبابه الصبر والسلوان.وأعلن حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الإمارة لمدة عشرة أيام، اعتبارا من اليوم.الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم هو الشقيق الأصغر للشيخ ، والابن الرابع والأصغر لحاكم دبي الراحل الشيخ راشد آل مكتوم. وُلد عام 1950.تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية "ساندهيرست"، ثم التحق بالقيادة العسكرية للمنطقة الوسطى ، وتولى لاحقاً قيادتها.وشغل الشيخ أحمد بن راشد عدداً من المناصب في المجالات الأمنية والاقتصادية والرياضية، من بينها نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام، كما ترأس مجموعة A.R.M. Holding الاستثمارية ومركز دبي العقاري.وفي القطاع الرياضي، قاد الحركة الرياضية من خلال رئاسته التاريخية لنادي الوصل الرياضي، وتأسيسه لنادي للرياضات البحرية وفريق الفيكتوري تيم، بالإضافة إلى كونه مؤسس مضمار جبل علي للفروسية وأحد أبرز ملاك الخيول في تاريخ السباقات المحلية والعالمية.