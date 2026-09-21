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دبي تنكس أعلامها.. رئيس الإمارات ينعى "أحمد بن راشد آل مكتوم"

دوليات

2026-09-21 | 04:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دبي تنكس أعلامها.. رئيس الإمارات ينعى &quot;أحمد بن راشد آل مكتوم&quot;
المصدر:
روسيا اليوم
446 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شقيق رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، الذي توفي صباح اليوم الاثنين.

وقال محمد بن راشد في تدوينة عبر منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

بدوره، نعى الشيخ محمد بن راشد شقيقه، وكتب في تدوينة عبر منصة "إكس": "رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد"، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وأحبابه الصبر والسلوان.

وأعلن ديوان حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الإمارة لمدة عشرة أيام، اعتبارا من اليوم.

من هو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم؟
الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم هو الشقيق الأصغر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والابن الرابع والأصغر لحاكم دبي الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وُلد عام 1950.

تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية "ساندهيرست"، ثم التحق بالقيادة العسكرية للمنطقة الوسطى في دبي، وتولى لاحقاً قيادتها.

وشغل الشيخ أحمد بن راشد عدداً من المناصب في المجالات الأمنية والاقتصادية والرياضية، من بينها نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام، كما ترأس مجموعة A.R.M. Holding الاستثمارية ومركز دبي العقاري.

وفي القطاع الرياضي، قاد الحركة الرياضية من خلال رئاسته التاريخية لنادي الوصل الرياضي، وتأسيسه لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق الفيكتوري تيم، بالإضافة إلى كونه مؤسس مضمار جبل علي للفروسية وأحد أبرز ملاك الخيول في تاريخ السباقات المحلية والعالمية.


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