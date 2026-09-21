تفاصيل الانفجارات الكبيرة في سوريا فجر اليوم

وذكرت الإخبارية السورية أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تتجه إلى موقع الانفجار في منطقة العيس جنوب حلب.وأوضح قائد عمليات الدفاع المدني في حلب علي، أن "استمرار الانفجارات في ‏منطقة العيس جنوب حلب يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان"، محذرا ‏المدنيين من الاقتراب من موقع الانفجارات.‏وذكرت تقارير إعلامية أنه "كان هناك تحليق طائرات حربية مجهولة قبل وقوع الانفجار في مستودع ذخيرة في ريف حلب الجنوبي".ووثق مقطع فيديو متداول انفجارات مع دوي قوي ومتتال، فيما لم تتضح حتى اللحظة طبيعة المستودع، كما لم ترد معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية والمادية، وسط استمرار متابعة الحادثة والتحقق من ملابساتها.وحذر محافظ حلب عزام الغريب، أهالي المدينة والمواطنين من مغبة الخروج من المنازل منوها بعدم التوجه إلى أماكن الانفجارات أو الاقتراب منها، وقال: "نظرا لوقوع انفجارات في منطقة العيس وما حولها جنوب حلب، ‏نرجو من الجميع عدم الخروج من المنازل، وعدم التوجه إلى أماكن الانفجارات أو ‏التجمع بالقرب منها، حفاظا على سلامتكم وسلامة فرق الاستجابة".‏وأكد أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد، والجهات ‏المعنية تتابع الوضع ميدانيا وتتعامل مع أي طارئ، مطالبا بالالتزام بالتعليمات، وعدم تداول أو نشر أي معلومات غير ‏مؤكدة، وانتظار ما يصدر عن الجهات الرسمية.‏ويأتي الانفجار في ظل تكرار حوادث انفجار مستودعات ومواقع تحتوي على أسلحة وذخائر خلال الأسابيع الأخيرة، إذ شهدت مناطق مختلفة حوادث مماثلة خلفت عشرات القتلى والمصابين، ففي 18سبتمبر، انفجر مستودع للذخيرة داخل ثكنة عسكرية، بمحيط بلدة بريف الغربي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا.