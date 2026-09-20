لقاء مرتقب يجمع رئيسة فنزويلا مع ترامب في نيويورك

أعلنت الفنزويلية، أن الرئيسة المؤقتة ستتوجه إلى في ، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، في أول حضور لفنزويلا على هذا المستوى منذ عام 2018.







وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة دمج البلاد في بعد سنوات من العزلة.



ونشرت مقطع فيديو، الأحد، قالت فيه: "ستنقل الرئيسة ديلسي رودريغيز صوت الأمة إلى الساحة العالمية. نلتقي في ". وتأتي هذه المشاركة بعد يومين من إعلان عن لقاء مرتقب يجمع بالرئيس الأميركي في ، وتتولى الرئاسة تحت ضغط منذ أن احتجز الجيش الأميركي الرئيس السابق في 3 يناير الماضي.وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة دمج البلاد في بعد سنوات من العزلة.ونشرت مقطع فيديو، الأحد، قالت فيه: "ستنقل الرئيسة ديلسي رودريغيز صوت الأمة إلى الساحة العالمية. نلتقي في ".

وأشار الفيديو إلى أن "هذا الموعد يمثل لحظة فارقة، فبفضل جهود سابقة، استعدنا مكانتنا ونعيد دمج أنفسنا في الديناميكية الدبلوماسية العالمية".



وستكون هذه أول مشاركة لرئيس فنزويلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ مشاركة نيكولاس في عام 2018. وكعادتها، أحاطت السلطة الفنزويلية هذه الرحلة بسرية تامة، من دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بجدول أعمالها.



وكان سفير لدى الأمم المتحدة، ، قد أشار الجمعة إلى أن الرئيس ، الذي لا يتوقف عن الإشادة بالسلطة الفنزويلية الجديدة، سيلتقي برودريغيز الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إلا أن كراكاس لم تؤكد هذا اللقاء حتى الآن.

وفي الثالث من كانون الثاني 2026، شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى .