إدارة ترامب تعتزم فرض عقوبات شاملة على "الجنائية الدولية"​

كشف مسؤولون أمريكيون، الأحد، أن تعتزم فرض عقوبات على .

ونقلت وول عن مسؤولين أمريكيين، " تستعد لفرض عقوبات شاملة على "، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي وقع، العام الماضي، على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على الدولية، فيما تحدثت وسائل إعلام دولية أن هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك .