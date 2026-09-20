تحذير أمريكي جديد يتضمن قيوداً على التنقل داخل السعودية

وقالت الخارجية الأمريكية إن هذا الإجراء أصبح ملزما لجميع موظفي الحكومة الأمريكية في المملكة، وذلك في ظل تقييم البعثة للوضع الأمني الراهن.

وشملت التوجيهات الجديدة جميع أنواع التنقلات، حيث ألزمت التصريح الخاص كلا من الرحلات الرسمية والرحلات الشخصية للموظفين الأمريكيين إلى المدينتين المذكورتين.وطمأنت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المتواجدين في المملكة إلى استمرارية عمل البعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن الخدمات القنصلية بنوعيها العادية والطارئة لا تزال متاحة بشكل طبيعي.ودعت البعثة الأمريكية في وجدة، المواطنين الأمريكيين إلى عدم التردد في التواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية للحصول على أي مساعدة قد يحتاجونها.وشددت الخارجية الأمريكية على أنها تحث بشدة جميع المواطنين الأمريكيين في المملكة على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات والتوصيات الأمنية الموصى بها من قبل البعثة والجهات المختصة.