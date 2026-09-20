مركز معلومات يكشف عن 97 عملية عبور لمضيق هرمز

كشف البحرية المشترك، الأحد، عن 97 عملية عبور لمضيق هرمز.

وقال المركز، " سهلت 97 عملية عبور لمضيق هرمز خلال الـ72 ساعة الماضية".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.