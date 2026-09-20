حقيقة تنفيذ السعودية إنزال جوي في صنعاء

ووثق مقطع الفيديو مروحية تنزل جنودا ليلا عبر الحبال بسرعة على سطح مبنى في الخاضعة لسيطرة الحوثيين.ورافق الفيديو تعليقات من بينها من يقول: "لا أعرف مدى دقة المقطع. لكن الله يحفظ كل جندي من جنودنا ويوفقهم ويسدد رميهم".وعلق آخر: "أحيانا يستيقظ العالم على واقع جديد صنع بينما كان الجميع نيام.. ومن يظن أن تعجز عن الوصول أو التنفيذ، يراجع حساباته جيدا.. فحين يأتي وقت الفعل، يكون الكلام قد انتهى، وتبقى النتيجة وحدها هي الرسالة".وبالعودة إلى حقيقة الفيديو فإنه يعود لتدريبات قوات العمليات الخاصة في ، ولا يرتبط بالتصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين في ، حيث أظهر البحث وجود نسخة منشورة منه في حساب مصور أمريكي اسمه بابون، بتاريخ 5 حزيران 2026.وقال المصور إن اللقطات تظهر "(مطاردو الليل) فوج العمليات الخاصة الجوية الـ160 وهو يتولى مهام حراسة"، فيما أفادت تقارير إخبارية بأنه في يومي 3 و4 حزيران أجرى "مطاردو الليل" تدريبا في مركز " " الطبي المهجور بمدينة باسادينا في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية .وعاد الفيديو إلى الظهور مجددا وسط تقارير تم تداولها زعمت "حدوث إنزال جوي سعودي" فوق صنعاء قبل يومين.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" في بيان، أنه جرى "إفشال محاولات" في العاصمة صنعاء، متهما السعودية بالوقوف خلفها.