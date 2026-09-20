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حقيقة تنفيذ السعودية إنزال جوي في صنعاء
دوليات
2026-09-20 | 11:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
270 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أنه يظهر عملية إنزال لـ"قوات الصاعقة السعودية" في العاصمة اليمنية
صنعاء
، بالتزامن مع التوترات العسكرية الأخيرة.
ووثق مقطع الفيديو مروحية تنزل جنودا ليلا عبر الحبال بسرعة على سطح مبنى في
صنعاء
الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ورافق الفيديو تعليقات من بينها من يقول: "لا أعرف مدى دقة المقطع. لكن الله يحفظ كل جندي من جنودنا ويوفقهم ويسدد رميهم".
وعلق آخر: "أحيانا يستيقظ العالم على واقع جديد صنع بينما كان الجميع نيام.. ومن يظن أن
السعودية
تعجز عن الوصول أو التنفيذ، يراجع حساباته جيدا.. فحين يأتي وقت الفعل، يكون الكلام قد انتهى، وتبقى النتيجة وحدها هي الرسالة".
وبالعودة إلى حقيقة الفيديو فإنه يعود لتدريبات قوات العمليات الخاصة في
الجيش الأمريكي
، ولا يرتبط بالتصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين في
اليمن
، حيث أظهر البحث وجود نسخة منشورة منه في حساب مصور أمريكي اسمه
غابريل
بابون، بتاريخ 5 حزيران 2026.
وقال المصور إن اللقطات تظهر "(مطاردو الليل) فوج العمليات الخاصة الجوية الـ160 وهو يتولى مهام حراسة"، فيما أفادت تقارير إخبارية بأنه في يومي 3 و4 حزيران أجرى "مطاردو الليل" تدريبا في مركز "
سانت لوك
" الطبي المهجور بمدينة باسادينا في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية
كاليفورنيا
.
وعاد الفيديو إلى الظهور مجددا وسط تقارير تم تداولها زعمت "حدوث إنزال جوي سعودي" فوق صنعاء قبل يومين.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث العسكري باسم "الحوثيين"
يحيى سريع
في بيان، أنه جرى "إفشال محاولات" في العاصمة صنعاء، متهما السعودية بالوقوف خلفها.
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