رسالة إيرانية مباشرة الى العواصم العربية

وفي رسالة مباشرة إلى صناع القرار في العواصم العربية، أكد رضائي أن المقاومة الإيرانية لم تكن للدفاع عن فحسب، بل كانت خط الدفاع الأول الذي يمنع التوسع الإسرائيلي في المنطقة.وقال رضائي في تصريح له: "سؤالي للمسؤولين في هو: لو أن لم تقاوم واضطرت للاستسلام، هل كانت اليوم لتمتنع عن مهاجمة ؟ وهل كانت لتتوقف عند حدودها دون التقدم نحو دمشق أو مهاجمة ؟".وأضاف في سياق تصريحاته: "إسرائيل كانت ستهاجم جميع الدول العربية، وكانت ستقدم لها الدعم الكامل. نحن قاومنا، ونعم، دافعنا عن بلدنا أولاً، لكن دفاعنا هذا كان أيضاً وبشكل مباشر لصالح الدول العربية".ويأتي هذا التصريح في ظل توترات إقليمية متصاعدة، ويتزامن مع تولي منصب أمين الإيراني مؤخراً في عام 2026، خلفاً لمسؤولين سابقين، في خطوة تعكس إعادة ترتيب الأوراق الأمنية والسياسية في طهران.وحدد رضائي، يوم أمس السبت، للحكومة الأمريكية الشروط الـسبعة التي وضعتها إيران لبدء أي مفاوضات، مشيرا إلى أنه لا خيار أمام سوى .