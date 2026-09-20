طهران تبلغ واشنطن بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز

وقال قاليباف: "ما لم تتحقّق هذه الشروط، ويتم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني، وتُنفذ الالتزامات الأميركية، فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح ".ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير، تغلق إلى حدّ كبير مضيق هرمز، الذي كانت تعبره قبل الحرب خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال. في المقابل، تفرض حصاراً على الموانئ الإيرانية.وأضاف قاليباف: "لقد تم نقل الرسائل وتوضيح شروطنا للطرف المقابل بوضوح عبر الوسطاء".يأتي ذلك غداة تصريحات أدلى بها أمين الإيراني، ، لقناة الجزيرة، كشف فيها أن نقلت عبر الوسطاء القطريين إلى شروطها المسبقة لاستئناف المحادثات، وهي تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.وقال رضائي في المقابلة إن "شروط طهران تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري".واليوم السبت، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الباكستاني، محسن نقوي، الذي تؤدي حكومته وساطة لإنهاء الحرب، يزور طهران الأحد لإجراء محادثات.