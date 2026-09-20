تركيا: عملية السلام ستعود بالفائدة على إقليم كردستان

وفي مقابلة تلفزيونية، أشار فيدان، إلى زيارته الأخيرة إلى مدينة وعملية نزع سلاح حزب (PKK)، معلناً أن خطوات عملية السلام الجديدة في تلك المدينة بشمال كوردستان قوبلت بترحيب هائل.وأكد وزير الخارجية التركي أن هذه الخطوة لن تجلب الاستقرار والرفاه لتركيا فحسب، بل لكرد إقليم كوردستان ورۆژئاڤا (غرب) أيضاً، وتكتسب العملية بالنسبة لهم أهمية بالغة للغاية.وذكر فيدان أن أكبر ثورة سياسية قاموا بها كانت إنهاء إنكار هويات المواطنين.وحول عملية نزع السلاح وأسباب تباطؤها، أوضح وزير الخارجية التركي أنه على الرغم من إعلان الكردستاني حل نفسه وإنهائه للنضال المسلح في شهر أيار/مايو من عام 2025، إلا أنه حتى الآن في شهر 2026، لم تُتخذ أي خطوة عملية لنزع السلاح. وقال إن تنفيذ هذا الملف يتطلب إجراءات مناسبة.وبشأن الأوضاع في وسوريا، أعلن فيدان أنه من الآن فصاعداً لن يُسمح لأي قوة مسلحة خارج الجيش الرسمي لهاتين الدولتين بالتواجد في العراق أو .وأوضح أن ودمشق جادتان في عدم السماح لأي مجموعة مسلحة مثل حزب العمال الكردستاني بالسيطرة على أراضيهما.وفي الختام، أشار إلى أن أي شخص لديه مطالب في فإن الطريق الواضح هو السياسة وليس حمل السلاح، معرباً عن أمله في أن يستغل حزب العمال الكردستاني هذه الفرصة لإغلاق هذا الملف نهائياً، وبخلاف ذلك سيجدون الدولة في مواجهتهم.وقد أُقر قانون الإطار الخاص بعملية الحل يوم 10 2026 في البرلمان التركي، وتتعلق محتوياته بمصير مسلحي وأنصار حزب العمال الكردستاني المستعدين لنزع السلاح.وفقاً لمحتوى القانون، وللبدء بالخطوات، يجب على التأكد وتأكيد أن حزب العمال الكردستاني والمنظمات التابعة له قد أنهوا أنشطتهم وسلموا أسلحتهم وعتادهم.ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2024، بدأت الجهود لإحياء عملية السلام في تركيا، وذلك بعد أن اقترح دولت باهجلي، (MHP)، أن يأتي إلى البرلمان التركي ويعلن حل حزب العمال الكردستاني.ولاحقاً في شهر شباط/فبراير من عام 2025، وجّه نداءً لنزع السلاح وإنهائه.وفي تموز/يوليو من العام نفسه، قام عدد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بحرق أسلحتهم بشكل رمزي والانسحاب من عدة مواقع عسكرية.