إيران ترفع جاهزيتها العسكرية إلى "أقصى درجاتها"

وأوضحت مصادر إيرانية مطلعة أن "هذا التصعيد في الاستعدادات يأتي تحسبا لأي تطور مفاجئ أو مغامرة عسكرية محتملة، حيث تم وضع خطط رد شاملة على كافة المحاور الجوية والبرية والبحرية".وأضافات أن هذه الخطط تهدف إلى "تمكين القوات الإيرانية من توجيه ضربات "ثقيلة، واسعة، ومفاجئة" تستهدف القوات والمصالح العسكرية الأمريكية والإسرائيلية مباشرة، في حال تعرض الأراضي الإيرانية لأي شكل من أشكال العدوان".وفي وقت سابق، أعلن أمين الإيراني ، أن بلاده أبلغت الحكومة الأمريكية بـ7 شروط رئيسية كشرط مسبق لأي مفاوضات محتملة قد تجمع بين الجانبين، مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية التامة والحاسمة لأي مواجهة عسكرية محتملة.وشدد رضائي على أن ليس أمامها أي خيار سوى قبول الشروط الإيرانية، وذلك بهدف الخروج من الأزمة الراهنة التي أوقعت نفسها فيها، موضحا أن الرسالة التي وجهتها طهران إلى الجانب الأمريكي تبدو واضحة وحاسمة ولا توحي بأي تراجع في هذا الشأن.وتأتي هذه التطورات في وقت أصدرت فيه السفارات الأمريكية في كل من والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة ومخاوف من حدوث تصعيد عسكري مفاجئ.