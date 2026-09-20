تحذير أمني أمريكي واسع في ست دول بينها العراق

وأكدت السفارات في تحذيراتها ضرورة متابعة المواطنين للتعليمات الأمنية والالتزام بها، والبقاء على دراية بالمستجدات في المنطقة، في وقت تتواصل فيه حالة عدم الاستقرار والتوتر.وتضمن التنبيه الأمني جملة من الإجراءات والنقاط الأساسية التي دعت السفارات المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بها، وفي مقدمتها الاستعداد لاضطرابات حركة السفر، حيث حُذّرت الرعايا من احتمال إلغاء الرحلات الجوية بشكل مفاجئ أو الإغلاق المؤقت للمجالات الجوية في بعض الدول، مع ضرورة التحقق من جداول الطيران مباشرة عبر الشركات أو المطارات المحلية.كما طالبت السفارات رعاياها بتجنب التجمعات بشكل كامل، والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات والتجمعات الكبيرة، فضلاً عن الابتعاد عن المناطق ذات الوجود الأمني المكثف.وفي إطار الاستعداد والحيطة، نصحت السفارات المسافرين والمقيمين بمراقبة وسائل الإعلام المحلية بانتظام، والتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية العاجلة وتسهيل التواصل معهم في حالات الطوارئ.وأكدت السفارات في تنبيهاتها استمرار خدماتها، مشيرة إلى أنها لا تزال مفتوحة وتواصل تقديم خدماتها القنصلية والاعتيادية للمواطنين الأمريكيين حتى الآن.وتعكس هذه الخطوة المنسقة والمستمرة من قبل البعثات الدبلوماسية الأمريكية مستوى الحذر العالي المتبع لحماية الرعايا والمصالح الأمريكية في ظل البيئة الأمنية المتقلبة بالمنطقة.