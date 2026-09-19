اقتراح شروط جديدة للوصول إلى اتفاق بين إيران وأمريكا

وقال فيدان وفق قناة NTV : "وصلت المفاوضات بين وإيران إلى طريق مسدود في الأشهر الأخيرة. ونتيجة لهذا الوضع، لا نشهد فقط هجمات متبادلة بينهما، بل إن قضية من مطروحة أيضًا على جدول الأعمال. نرى أن الطرفين منخرطان في عمليات تُوسّع نطاق الأزمة باتجاه ، والوضع يزداد تعقيدا يومًا بعد يوم".وأشار إلى أن " ودولا أخرى تُقدّم خططا وتبذل قصارى جهدها لإتمام المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. إلا أن هناك انعدام ثقة كبيرا بين الطرفين. فقد سبق لهما التوصل إلى اتفاق في باكستان، لكن واجهتهما مشاكل في تنفيذه. والآن، يسعى كلا الجانبين بوضوح إلى دفع هذه العملية بما يخدم مصالحهما".وأضاف فيدان: "طُرحت شروط جديدة للتسوية بين الأطراف المتنازعة. آمل في أن يقبلوا هذه الشروط. وإلا، فإن الأزمة الحالية، التي كانت محتملة إلى حد ما بالنسبة للدول المتضررة منها، ستكون لها عواقب اقتصادية وخيمة على بعض الدول الأخرى. ونحن نشهد هذا الوضع في أوروبا ومنطقة وإفريقيا".