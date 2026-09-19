رئيس مجلس النواب الأمريكي: الصراع مع إيران في مراحله الختامية

وقال وفق قناة "Salem News": "لا تعتبر الإدارة هذا صراعا طويلا أو حربا مستمرة".وأضاف: "تجري حاليا مفاوضات دبلوماسية لتسوية ما تبقى من الصراع، ولا سيما فيما يتعلق بإبقاء مفتوحا أمام حركة الملاحة".ووفقا لجونسون، فإن الصراع يمر بمراحله الأخيرة، حيث أوضح قائلا: "أعتقد أن الصراع في مراحله الختامية، والأمر برمته سيُحل قريبا".وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أعلنت عن استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج، ردا على هجمات شنها الإيراني على سفن حربية أمريكية.كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيستأنف عملا عسكريا واسع النطاق ضد أو يسلك مسارا آخر لإنهاء النزاع، مؤكدا أنه يخطط لمناقشة الخطوات التالية مع قادة دول خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.