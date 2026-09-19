طهران ترد على تصريحات قائد "سنتكوم" بشأن خروج مليار برميل نفط

وصف المتحدث باسم الأركان الإيرانية، تصريحات قائد عن مرافقة ناقلات النفط وخروج مليار برميل خلال شهرين بأنها "مضللة وعملية نفسية فاشلة".

وأكد العميد شكارجي أن هذه الادعاءات تهدف إلى "رفع معنويات القوات الأمريكية المنهكة وتبرير التكلفة الباهظة، بشرياً ومالياً، التي تتكبدها في المنطقة".

وشدد على أن هذه المزاعم "لن تتمكن من تغيير حقيقة انسحاب القوات الأمريكية المعتدية من المنطقة".



وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين وواشنطن حول الوجود العسكري الأمريكي في منطقة ، حيث تسعى بشكل متكرر إلى التأكيد على أن القوات الأمريكية في المنطقة في تراجع، لا سيما في ظل التقارير المتكررة عن إعادة انتشار القوات الأمريكية وتقليص تواجدها تماشيا مع سياسات التي تركز على ما يُسمّى "الردع المتقدم".