أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء السبت، عن إطلاق صفارات الإنذار في "مستوطنة يتسهار".

وقالت الجبهة "إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية للتحذير من تسلل مسلحين". الى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، "الإنذار بشأن تسلل مسلحين في مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية تبين أنه كاذب".