روسيا.. نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الدوما تتخطى 38%

فيما تخطى عدد المشاركين في التصويت الإلكتروني في 2.5 مليون ناخب حتى منتصف اليوم، وفقاً لبيانات المقر العام لمراقبة الانتخابات في العاصمة.وقالت رئيسة ، ، إن "أكثر من 4.6 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم مبكراً"، مشيرة إلى أن "مراكز الاقتراع فتحت في جميع مناطق البلاد، وأن المشكلات المسجلة حتى الآن محدودة".وتستمر عملية التصويت ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 سبتمبر، لانتخاب نواب الروسي في دورته التاسعة.