رضائي: نرغب بانتهاء الحرب اليمنية – السعودية واختبرنا صاروخ بالقرب من حاملة طائرات أمريكية

وقال رضائي ان " وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه بعد انسحابها من مذكرة التفاهم"، مضيفا ان " نقاط ضعف معروفة ومستعدون أكثر من قبل لمواجهة هجماته الجوية".وأضاف ان " تقديرات وحسابات الرئيس الأمريكي بشأن إيران كانت خاطئة والحرب كانت بتحريض من نتنياهو"، موضحا ان " على تواصل مع الوسيط الذي نقل شروطها لواشنطن بهدف وقف الحرب وننتظر ردا من الرئيس الأمريكي عليها".وتابع ان " شروطنا هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالنا المجمدة وإنهاء الحصار البحري"، مبينا ان "إجراءات وإسرائيل تسمح لنا بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي".وببن انه "لم نتخذ قرارا بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار حتى الآن والأمر مرهون بسلوك واشنطن، وما زلنا ملتزمين بفتوى المرشد الراحل ولم نغير عقيدتنا النووية لكن لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل".وقال أيضا " نرغب بانتهاء الحرب بين واليمن وأعتقد أن اليمنيين أيضا يرغبون بتسوية مع السعودية".