"واشنطن بوست": ترامب يقر بأن قراراته بشأن الحرب أضرت بالجمهوريين

ووفقا للصحيفة، "أقر في أحاديث خاصة بأن قراراته، بما في ذلك الحرب مع ، ربما ساهمت في الوضع السياسي الصعب الذي يواجهه الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي"، مضيفة أن "مستشاري أصبحوا أكثر صراحة معه بشأن ضعف نتائج استطلاعات الرأي والتحديات السياسية التي يواجهها الحزب".ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص قوله: "هو بالتأكيد يشعر بأن بعض قراراته أسهمت في خلق الظروف التي خفضت شعبيته، وأن الأمور لا تبدو طيبة بالنسبة إلى الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي".لكن شخصا آخر على اتصال متكرر بترامب رفض فكرة أنه يتحمل الرئيس المسؤولية، وقال إن "ترامب يرى أن المشكلة الأساسية هي أنه ليس على بطاقة الاقتراع هذا العام".وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد دأب سابقا على "رفض استطلاعات الرأي السلبية واعتبارها مزيفة"، لكن مستشاريه يقولون إنه أصبح الآن "أكثر اهتماما بالبيانات التي تظهر ضعف التأييد له وللحزب الجمهوري".ورد ترامب على هذه التحديات "بزيادة تركيزه على انتخابات التجديد النصفي"، حيث وافق على إنفاق نحو 140 مليون دولار من جانب لجان العمل السياسي الكبرى المتحالفة معه، وتعهد بالمشاركة في حملات انتخابية في الدوائر والولايات التي تشهد منافسة محتدمة، وقال ترامب لمستشاريه إنه يريد أن "يقاتل بكل ما لديه حتى يوم الانتخابات".