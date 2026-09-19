الصين تعبر عن موقفها إزاء التشديد الأمريكي للعقوبات على روسيا وإيران

وانتقدت الجديد الذي يعزز العقوبات على ويمدد الإجراءات التجارية المفروضة على ، وهو القانون الذي وقعه في وقت متأخر من يوم الجمعة.وأفاد المتحدث باسم بأن بكين تعارض باستمرار العقوبات الأحادية الجانب وما يسمى بالعقوبات الثانوية. وأوضح المتحدث في بيان نشر يوم السبت أن الصين تعارض على وجه التحديد العقوبات التي تفتقر إلى تفويض من أو إلى أساس في القانون الدولي.وأضاف المتحدث أن الصين ستراقب عن كثب الخطوات القادمة لواشنطن، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون سيادتها ومصالحها التنموية والحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى إرساء العلاقات التجارية المستقرة من خلال الحوار والتشاور.وجاء توقيع يوم الجمعة على قانون يجيز فرض الرسوم على الدول التي تشتري المنتجات النفطية الروسية، وهي الخطوة التي ترقبتها أوكرانيا عن كثب في سعيها لحشد الدعم الأمريكي الأقوى في حربها ضد روسيا.وقد تتعرض أكبر خمس دول مستوردة للمنتجات النفطية الروسية، ومنها الصين والهند والدول الحليفة للولايات المتحدة مثل ، للرسوم الجمركية الجديدة وواسعة النطاق. ويجادل معارضو هذا المشروع بأنه قد يفتح الباب لفرض الرسوم الجمركية على بأكمله، لا سيما أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تواصل شراء منتجات .وتأتي تصريحات الصين قبيل الاجتماع البالغ الأهمية بين ترامب والرئيس الصيني في يوم الخميس. وقبيل هذه المحادثات، يترأس الأمريكي سكوت بيسنت ونائب الصيني خه لي فنغ المباحثات حول التجارة وغيرها من الملفات الشائكة في يوم الأحد.