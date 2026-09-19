الكشف عن زيارة خبراء إيرانيين مناطق مطلة على باب المندب

وقال المصدران إن "الخبراء الإيرانيين، الذين يعملون مع الحوثيين، زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا، إضافة إلى معسكر جبل النار الواقع شرق المخا، والذي كان يستخدم سابقا مركزا لقيادة القوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف بقيادة ".وبحسب المصدرين "أشرف الخبراء على أعمال حفر أنفاق في التلال المطلة على المخا وباب المندب، كما بحثوا في تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر، الواقعة الأحمر".وأوضح المصدران أن "الخبراء وصلوا من ، وقاموا بزيارات منفصلة إلى المنطقة بين يومي الخميس والجمعة".وبالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر حكومية يمنية وفق "فرانس برس" بأن المعارك اشتدت بين الحوثيين والقوات الحكومية في محيط جبال كهبوب، التي تطل على منطقة باب المندب.وقالت المصادر إن "الحوثيين يسعون إلى السيطرة على المنطقة لتعزيز مواقعهم في محيط المضيق الاستراتيجي".وفي الأيام الأخيرة، أعلن الحوثيون عن تحقيق تقدم ملحوظ في والغرب، وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومناطق قريبة من ، بما في ذلك ميناء المخا الاستراتيجي.وأثارت التطورات مخاوف من تهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر وباب المندب، بالتزامن مع تحركات سياسية لاحتواء القتال، بينها اتصالات أمريكية ودعم معلن للحكومة اليمنية، ومحادثات غير معلنة قيل إنها جرت في مع ممثلين للحوثيين.