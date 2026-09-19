السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

وصرّح المتحدث الرسمي باسم اللواء ، بأن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي نجحت، فجر السبت، في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة ".وأوضح في بيان أن "تصعيد الحوثية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، المدينة التي يسكنها أكثر من ملايين مواطن ومقيم، يؤكّدان تعنّتها وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، في سلوك إرهابي وعدائي"، وفق وصفه.وأضاف المالكي أن "الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن (بيش، الطائف، فرسان، ينبع) وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية"، وأكد "على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسباً وبما يتوافق مع وقواعده العرفية لردع سلوك الحوثية ".