نعيم قاسم: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض

وقال قاسم في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الشهيد المقاوم في الذكرى الـ55 لتأسيس "منظمة الطلبة الإمامية" في باكستان: "المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض.. مواجهة الاستكبار و' ' لا يمكن أن يتم إلا بالمقاومة".

وشدد على أن "اختبارنا في لهذه المقاومة أثبت أنها تحرر الأرض والإنسان وتُخرج العدو 'الإسرائيلي' مرغما وذليلا وتعيد للقضية الفلسطينية حيويتها وإمكاناتها".



وأكد الأمين العام لحزب الله أن "القضية الفلسطينية قضية مركزية"، وأن "المقاومة بكل أشكالها مطلوبة"، موضحا أن "المقاومة تعني الرفض للعدو والقتال عندما نتمكن من القتال، كل بحسب موقعه ودوره".



وفيما يتعلق بالحرب على ، قال قاسم: "الاعتداء على الجمهورية الإسلامية كان يستهدف إسقاط النظام لكنها واجهت التحدي، وحتى لو طال الأمر فإن إيران انتصرت". وأضاف: "حتى لو طال الأمر علينا أياما أو أشهرا نحن منصورون لأننا صمدنا ومنعناهم من تحقيق أهدافهم".



واختتم قاسم كلمته قائلا: "تدريجيا لا بد أن تظهر ثغرات ويسقط العدو على المستوى المادي، ومع التصميم والصمود مع أهلنا نستطيع الوصول إلى النتيجة المطلوبة".