واشنطن تحذر من احتمال "تصعيد الصراع" في الشرق الأوسط

حذرت ، من احتمال "تصعيد الصراع" في الشرق الأوسط، كما حذرت من احتمال إلغاء الرحلات الجوية.

وقالت الخارجية الأمريكية، "هناك احتمال لتصعيد الصراع بين والحوثيين المدعومين من ".

ودعت الخارجية الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط الى "توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية"، مضيفة "على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها".

وكان الرئيس الأمريكي قال، مؤخراً، إنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيستأنف عملا عسكريا واسع النطاق ضد إيران أو يسلك مسارا آخر لإنهاء النزاع، مؤكدا أنه يخطط لمناقشة الخطوات التالية مع قادة دول خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.