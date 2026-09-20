بعد أسابيع من الصمت - الإمارات توضح رسميا ما حدث قبل 7 تشرين الأول

وفي معرض رده على استفسار من صحيفة "ذا ناشيونال"، أشار المصدر الإماراتي الرسمي إلى أن "دولة الإمارات تناقش المسائل الأمنية مع دول أخرى عبر الجهات المعنية، ولا تناقش مثل هذه التفاصيل على مستوى القادة الوطنيين".ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، أصبحت هذه المسألة قضية رئيسية بالنسبة للسياسيين الذين يبنون حملاتهم الانتخابية على ملف الأمن.ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا ذكرت فيه أن الرئيس الإماراتي حذر نتنياهو من خطوة كبيرة تخطط لها حماس وزعيمها في قطاع ، ضد قبل الموعد المحدد لهجوم 7 تشرين الأول.ونفت الإسرائيلية تقرير "هآرتس"، كما ردت في بيان لها، قائلة: "حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات".